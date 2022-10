Metaverso, arriva in Italia il visore di Meta, Quest Pro

(ANSA) - MILANO - Il primo visore di Meta-Facebook pensato per il metaverso arriva in Italia. Presentato da Mark Zuckerberg l'11 ottobre durante l'evento Connect, include, oltre al visore, anche i controller Meta Quest Touch Pro, le punte dello stilo, il blocco parziale della luce e il dock di ricarica. Le consegne, stando al sito di Meta, sono pressoché immediate. I primi utilizzi del visore Quest Pro, sviluppato insieme alla controllata Oculus, riguardano applicazioni di lavoro e intrattenimento, come da idea alla base del metaverso, la nuova era di internet fondata su piattaforme di realtà virtuale, aumentata e un mix delle due, a cui accedere proprio con visori e occhialini. Meta è la prima azienda ad aver puntato molto sul mercato nascente del metaverso, anche se altri big tech, da Google a Microsoft, stanno seguendo a ruota con i loro progetti ancora in laboratorio. Meta Quest Pro è dotato di sensori ad alta risoluzione che consentono esperienze di "mixed reality" a colori, lenti di nuova generazione, display lcd avanzati per immagini nitide, e un design che, stando a Meta, permette al visore di essere indossato per ore senza fastidi.

Mentre lo si usa, un sistema di fotocamere interne traccia gli occhi e le espressioni facciali che vengono riprodotte sull'avatar nelle applicazioni supportate.

"Grazie alle sue innovative caratteristiche hardware, Meta Quest Pro consente un'ampia gamma di nuove esperienze di virtual reality e mixed reality" spiega il team di Meta in occasione dell'arrivo del gadget in Italia. "Per esempio, pur lavorando da casa e quindi trovandosi alla propria scrivania, utilizzando il proprio mouse e la propria tastiera, sarà possibile condurre una riunione attorno a un grande tavolo con tutto il team, vedendo anche le diverse espressioni sui volti dei propri colleghi".

