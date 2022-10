Cala ancora mercato smartphone,è trimestre peggiore dal 2014

(ANSA) - ROMA - Prosegue il calo del mercato smartphone, il terzo consecutivo del 2022. Secondo i numeri della società di analisi Canalys, le spedizioni sono diminuite del 9% nell'ultimo trimestre, segnando il peggior terzo trimestre dal 2014. Samsung resta al primo posto, con il 22% del mercato complessivo, Apple, Xiaomi, Oppo e Vivo completano la top cinque.

Dopo anni di crescita i numeri si sono stabilizzati e hanno iniziato a diminuire a causa dell'inflazione, della saturazione del mercato e della carenza della catena di approvvigionamento.

"Il mercato degli smartphone è molto reattivo alla domanda dei consumatori e i fornitori si stanno adattando rapidamente alle difficili condizioni aziendali - afferma Amber Liu, analista di Canalys - Per la maggior parte dei fornitori, la priorità è ridurre il rischio di accumulo di scorte a causa del deterioramento della domanda". Secondo gli analisti, il mercato "non mostra segni di miglioramento per il quarto trimestre 2022 e il primo del 2023".

Secondo i dati di Canalys, in particolare, Samsung e Apple sono gli unici due produttori di smartphone che hanno migliorato le loro quote di mercato in termini di spedizioni nel terzo trimestre del 2022 e rispetto a un anno fa. Apple è quella che fa registrare il risultato migliore, con un +3% su anno, in un momento di crisi per l'intero settore e grazie alla "relativa resilienza dell'iPhone". Tutti gli altri principali produttori di smartphone sono rimasti sugli stessi dati del 2021 o hanno peggiorato la loro quota di mercato, come ad esempio Vivo che scende dall'11 al 9%. (ANSA).