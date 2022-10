Microsoft presenta tre nuovi Surface: laptop, tablet e Pc

Microsoft ha rinfrescato la linea di dispositivi Surface, con il portatile Laptop 5, il tablet convertibile Surface Pro 9 e il computer desktop Surface Studio 2+.Tutti i nuovi modelli sono disponibili per il pre-ordine, insieme a nuovi accessori per il lavoro: un telecomando per gestire le presentazioni e una cassa sonora per l'audio delle riunioni via web. Surface Pro 9 è un incrocio tra laptop e tablet. Funziona con un processore Intel di 12a generazione ed ha la connettività 5G opzionale. Il display è da 13 pollici ad alta frequenza di aggiornamento. Il modello 5G offre fino a 19 ore di autonomia della batteria, rispetto alle 16 ore del Surface Pro 8.

Anche il Surface Laptop 5 è ;;dotato di processori Intel Core di 12a generazione ma è disponibile sia in 13,5 pollici che in 15 pollici, entrambi con touchscreen. Il punto centrale è una nuova webcam per le videochiamate e una porta Thunderbolt 4 per trasferimenti veloci di file. Per lo streaming, il Laptop 5 beneficia di una qualità dell'immagine Dolby Vision IQ e Dolby Atmos per una qualità audio migliorata. Surface Studio 2+ è il Pc desktop all-in-one di Microsoft che sostituisce il Surface Studio 2 del 2018. Il nuovo dispositivo touchscreen da 28 pollici gode di uno stand innovativo che occupa poco spazio sula scrivania permettendo ancora di adattare come si vuole l'inclinazione dello schermo. Microsoft ha presentato anche accessori per l'accessibilità. Si tratta dell'Adaptive Set, che comprende un mouse e una tastiera adattati per sfruttare al meglio il proprio Pc. Annunciata inoltre l'integrazione con Apple all'interno di Windows 11.

Grazie a questa, nel sistema operativo di Redmond arrivano le app iCloud e Foto, con cui sarà possibile accedere ai contenuti dell'iPhone sui dispositivi Windows. Apple Music e l'app Apple TV sono disponibili sulle console Xbox e saranno lanciate su Windows il prossimo anno.