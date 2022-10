Università, il corso di laurea si sceglie sul metaverso

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Metaverso e università, dal 10 ottobre gli studenti italiani possono usufruire di un servizio di orientamento alla scelta del corso di laurea sulla piattaforma di Roblox, una delle principali nel settore del metaverso. Nato come ambiente di gioco, in poco tempo Roblox si è trasformato in uno spazio accessibile da dispositivi mobili e computer, dove alcune aziende hanno già portato varie iniziative. Il progetto, realizzato dal portale AteneiOnline, ha l'obiettivo di porsi come nuovo punto di contatto tra i giovani utenti del metaverso e un team di professionisti, specializzati nella formazione universitaria a distanza. "Il nostro augurio è quello di essere i precursori di un nuovo trend, che veda non solo l'orientamento didattico ma anche l'insegnamento beneficiare appieno di tecnologie le cui potenzialità didattiche sono ancora largamente inesplorate" ha commentato Matteo Monari, Fondatore di AteneiOnline. La scelta di Roblox non è casuale: incentrata principalmente sul gaming, la piattaforma è oggi tra le più popolari del suo genere in Italia, forte anche di una community internazionale di quasi 50 milioni di utenti la cui fascia demografica in più rapida crescita è quella che va dai 17 ai 24 anni - ovvero proprio coloro che si accingono a scegliere il proprio percorso post-diploma. Grazie al servizio gratuito, gli interessati possono ricevere consigli personalizzati sui corsi di studio, cercando AteneiOnline sulla mappa. Secondo un rapporto di Anvur Skuola, il settore della formazione universitaria online è cresciuto del 300% negli ultimi cinque anni, con un liceale su due che considera di avviare il proprio percorso universitario studiando da remoto. (ANSA).