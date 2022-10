TikTok si ispira a Instagram per il lancio di Photo Mode

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Se finora è stata Instagram, l'app di proprietà Meta-Facebook, ad ispirarsi a Tik Tok per molte delle novità pensate particolarmente per i creatori di contenuti e il pubblico più giovane, questa volta è la concorrente cinese a introdurre una funzione già nota sul social del colosso guidato da Mark Zuckerberg. SI tratta di Photo Mode, che permette agli utenti di condividere più immagini in un post, insieme a didascalie fino a 2.200 caratteri. Le foto vengono visualizzate in un formato carosello, con un'immagine dopo l'altra. In occasione del lancio, Tik Tok ha presentato nuovi strumenti di modifica che dovrebbero dare maggiore libertà di editing sulle foto, prima di caricarle. A completare la pubblicazione poi, c'è la possibilità di aggiungere tracce sonore, clip audio parlati e testi. In un post sul blog che annuncia Photo Mode, TikTok afferma che i suoi "strumenti di modifica avanzati consentono ai creatori di regolare facilmente clip, suoni, immagini e testo in un nuovo ambiente di modifica, il tutto all'interno del flusso di creazione classico dell'app".

La modalità foto assomiglia molto alle presentazioni di Instagram, rendendo ancora più sottili i confini tra le diverse piattaforme di social network. A proposito della concorrenza, di recente Twitter ha avviato il test di un'interfaccia dedicata alla pubblicazione di video brevi, da scorrere in verticale, proprio come avviene su Tik Tok. A settembre, l'app di proprietà della cinese ByteDance aveva introdotto un numero maggiore di caratteri disponibili per le didascalie, allineandosi a quello in vigore su Instagram. (ANSA).