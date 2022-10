Google presenta gli smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Dopo le anticipazioni fornite da Google nei mesi scorsi, i nuovi smartphone della linea Pixel, i 7 e 7 Pro, vengono lanciati ufficialmente dal colosso americano, anche in Italia. Simili nel design ai predecessori, entrambi i modelli apportano molte novità sotto la scocca, a partire dalla dotazione fotografica e fino alle innovazioni pensate per tenere il più protetti possibile i dati degli utenti. Con un display da 6,3 pollici e cornici ridotte, il Pixel 7 è uno smartphone compatto, con una finitura in alluminio opaco e colorazioni a scelta tra bianco ghiaccio, nero ossidiana e verde cedro. Il Pixel 7 Pro ha un display più ampio da 6,7 pollici e una finitura in alluminio negli stessi colori del modello di base, con la differenza del grigio verde invece del verde cedro. Pixel 7 ha una doppia fotocamera da 50 + 12 megapixel a cui si aggiunge, sul 7 Pro, un ulteriore sensore da 48 megapixel. La selfie cam è uguale, da 10,8 megapixel.

A far girare il sistema Android 13 è il processore Tensor G2 di nuova generazione, progettato per migliorare l'integrazione con l'intelligenza artificiale che riesce ad adattare le prestazioni alle modalità d'uso per aumentare la durata della batteria. Al fianco del processore c'è il chip di sicurezza Titan M2, che secondo Google "rende il telefono più resistente agli attacchi esterni". Nel corso dell'anno, Pixel 7 e Pixel 7 Pro avranno la vpn di Google One senza costi aggiuntivi, un modo per proteggere le attività web degli utenti, nascondendo gli indirizzi dei dispositivi sia durante l'uso di app che nella navigazione. Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono inoltre dotati dello sblocco con il volto grazie a modelli avanzati di apprendimento automatico per il riconoscimento. I nuovi smartphone sono disponibili da oggi per la prevendita su Amazon e il Google Store: Pixel 7 a partire da 649 euro e il Pixel 7 Pro da 899 euro. Entrambi saranno in vendita dal 13 ottobre.