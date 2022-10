A Fiumicino il primo test volo in Italia del Volocity

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Si è alzato in volo alle 9.56, all'aeroporto di Fiumicino, nella zona di Pianabella, il Volocity, l'elicottero elettrico, il cosiddetto Taxi volante. È il primo il test regolare in Italia del velivolo. Il volo, partito dal primo vertiporto, è durato 5 minuti e si è concluso alle 10.01. il test si è svolto durante l'evento "Un viaggio nel futuro - The Vertiport experience in Rome" organizzato da Adr.

Le prime rotte del Volocity saranno attivate tra l'aeroporto di Fiumicino ed il centro di Roma entro la fine del 2024, in vista del Giubileo. Il vertiporto, all'aeroporto di Fiumicino, nella zona di Pianabella, vicino alla Cargo city e' stato sviluppato all'interno di una 'sandbox' regolamentare approvata dall'Enac. È stato progettato per ospitare vari tipi di test sia per il volo, sia per le operazioni a terra. L'infrastruttura occupa un'area di circa 5.500 metri quadrati.

"L'evento di oggi rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso finalizzato a essere 'pionieri' nella sperimentazione e nell'implementazione della Mobilita' Aerea Avanzata in Italia, e a fare la nostra parte per rendere i trasporti urbani sempre piu' sostenibili e seamless", ha commentato Marco Troncone, Ceo di Aeroporti di Roma. (ANSA).