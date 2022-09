Amazfit porta Alexa a bordo dei nuovi smartwatch Gtr e Gts 4

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Arrivano in Italia gli smartwatch Amazfit Gtr 4 e Gts 4, i primi con l'assistente vocale Alexa.

Presentati a Ifa 2022, la fiera tecnologica di Berlino di inizio settembre, i modelli integrano più di 150 modalità sportive, tra cui calcio, tennis e nuoto, molte delle quali con il riconoscimento automatico delle attività. Differenti nel design, ad accumunare Amazfit Gtr 4 e Gts 4 è la resistenza alle immersioni in acqua fino a una profondità di 50 metri, oltre alla possibilità di creare piani di allenamento personalizzati per 10 sport diversi, analizzando i principali parametri vitali.

La sincronizzazione dei dati può avvenire anche con app di terze parti, come Strava e, in futuro, con Adidas Running grazie alla nuova partnership tra Amazfit e Adidas Runtastic. Le novità dei nuovi orologi è in un sensore ottico biometrico BioTracker 4.0 ppg aggiornato, nella modalità di risparmio della batteria per un uso continuativo e nelle funzioni di monitoraggio del sonno e risveglio mattutino. Amazfit Gtr 4 ha una cornice in metallo, una lunetta in vetro antiriflesso e una corona sul lato. Il display da 1,43 pollici resta sempre acceso per mostrare l'ora e può essere personalizzato con oltre 200 quadranti. É disponibile nei colori Superspeed Black, Vintage Brown Leather e Racetrack Grey. Amazfit Gts 4 pesa 27 grammi, ha un telaio in lega di alluminio e una corona di navigazione tagliata a gemma. Il display, anche questo sempre acceso, misura 1,75 pollici, con un rapporto schermo-scocca del 72,8%. Si può personalizzare con più di 150 quadranti. I colori sono quattro: Infinite Black, Misty White, Autumn Brown e Rosebud Pink. Entrambi hanno un prezzo di 199 euro. (ANSA).