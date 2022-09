Ebook e appunti, Amazon lancia il nuovo Kindle Scribe

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Amazon, durante un evento del 28 settembre, ha svelato Kindle Scribe, il suo primo dispositivo pensato per un doppio scopo: leggere gli ebook ma anche scrivere note e prendere appunti. Dotato di uno schermo Paperwhite da 10,2 pollici a 300 ppi, include una penna che non necessita di ricarica. Secondo l'azienda, il display, con tecnologia antiriflesso e luce frontale, restituisce la sensazione di leggere e scrivere su carta. Progettato con il 100% di alluminio riciclato e il 48% di plastica riciclata post-consumo, Kindle Scribe è disponibile per il pre-ordine a partire da 369,99 euro, con le spedizioni che inizieranno nei prossimi mesi. Durante il lancio del Kindle, Amazon ha svelato anche la nuova generazione di Echo Dot ed Echo Dot con orologio, con l'obiettivo di offrire ai propri clienti ulteriori modi per sfruttare la comodità di Alexa in ogni stanza della casa. Inoltre, ha presentato significativi miglioramenti audio per Echo Studio e l'arrivo dell'interfaccia Fire Tv su Echo Show 15. Come ha sottolineato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International: "Grazie all'audio potenziato e al design compatto, ognuno di questi nuovi dispositivi offre ai clienti tanti modi per rendere Alexa parte integrante della propria giornata. Inoltre, grazie ai nuovi sensori e alla tecnologia di Echo Dot ed Echo Dot con orologio, i clienti possono chiedere ad Alexa di fare ancora di più per loro". Anche in questo caso, il produttore riserva un occhio di riguardo per l'ambiente: la nuova generazione di Echo Dot è certificata Carbon Trust e costruita con il 95% di tessuto riciclato post-consumo. Inoltre, il 99% dell'imballaggio è realizzato con materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclate.

Aggiornamenti anche per Fire Tv Cube, il lettore multimediale per lo streaming, e il telecomando vocale Alexa Pro.

Quest'ultimo include la nuova funzionalità 'Trova il mio telecomando', pulsanti personalizzabili e retroilluminazione. Il nuovo Fire Tv Cube è disponibile in pre-ordine a 159,99 euro mentre il telecomando vocale Alexa Pro a 39,99 euro. (ANSA).