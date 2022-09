Instagram, addio al tasto shop in favore dei messaggi

(ANSA) - MILANO - Instagram rimuoverà la scheda "shop" dalla schermata principale. Il sito TechCrunch ha scoperto che la scheda "messaggi" prenderà il posto della sezione per gli acquisti nella prima pagina del social. Un portavoce di Meta ha confermato che la società sta testando diverse versioni di una nuova interfaccia in arrivo sull'app per iOS e Android. "Come parte del nostro continuo lavoro per semplificare l'esperienza su Instagram, stiamo testando alcune modifiche alla barra di navigazione principale nella parte inferiore dell'app con un piccolo numero di persone". La rimozione della scheda "shop" potrebbe danneggiare alcuni marchi che vendono proprio tramite Instagram, sebbene la sezione non verrà rimossa dall'app ma semplicemente riposizionata altrove.

Alcuni utenti hanno segnalato il cambiamento su Twitter, notando che al posto del menu per l'e-commerce è apparsa la scheda delle notifiche, confermando le voci di più test in corso. Instagram ha lanciato "shop" nel 2020, offrendo agli utenti più modi per acquistare prodotti all'interno dell'app. La scheda è stata spostata nella schermata principale nello stesso anno, aiutando i creatori e le piccole imprese a promuovere i loro prodotti più facilmente. Nel 2021, Instagram ha introdotto all'interno del menu anche gli annunci. Meta ha testato altre funzionalità su Instagram questo mese, tra cui una nuova opzione di monetizzazione per i creatori, un filtro per nascondere le foto di nudo dai messaggi e la possibilità di ricondividere i post degli altri utenti, opportunità finora relegata alla pubblicazione nelle storie. (ANSA).