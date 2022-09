Musk primo lista Forbes Paperoni Usa,Zuckerberg fuori top 10

(ANSA) - ROMA, 27 SET - La rivista Forbes ha pubblicato la sua lista annuale dei 400 Paperoni più ricchi d'America e per la prima volta in assoluto in vetta c'e' il patron di Tesla e SpaceX Elon Musk, che scalza l'ex Ceo di Amazon Jeff Bezos, il quale aveva mantenuto il primo posto per quattro anni consecutivi. Al terzo posto il fondatore di Microsoft Bill Gates (nonostante i 20 miliardi di donazioni alla sua Fondazione).

Musk quest'anno e' piu' ricco di 60,5 miliardi di dollari grazie a un aumento dell'11% delle azioni Tesla e a nuovi round di finanziamento per SpaceX, mentre Bezos e' stato colpito dal calo del 27% delle azioni Amazon. A seguire, al quarto posto, c'e' il fondatore di Oracle Larry Ellison, e poi l'oracolo di Omaha Warren Buffett e Larry Page, fondatore di Google.

Per la prima volta dal 2015, invece, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e' fuori dalla 'top ten' dei piu' ricchi d'America, all'11esimo posto. Da settembre 2021 ha perso più della metà della sua fortuna - l'incredibile cifra di 76,8 miliardi di dollari - con il crollo delle azioni di Meta (-57%).

In generale, comunque, quest'anno i Paperoni sono un po' meno ricchi. Secondo Forbes, "come molti americani, le 400 persone più ricche del paese risentono del rallentamento del mercato azionario. Sono collettivamente l'11% più 'poveri' di quanto non fossero un anno fa. Stanno comunque andando bene, per un valore complessivo di 4.000 miliardi di dollari, 1.000 miliardi di dollari in più di quanto valessero nell'autunno 2019, appena prima della pandemia". Ma e' la prima volta dalla Grande Recessione che gli ultra-ricchi d'America non sono più ricchi dell'anno prima. E anche il patrimonio netto minimo richiesto per entrare in lista è sceso di 200 milioni, a 2,7 miliardi di dollari. (ANSA).