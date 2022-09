Casa madre TikTok svela nuovo visore di realtà virtuale

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Pico, sussidiaria di ByteDance società proprietaria di TikTok, lancia il nuovo visore di realtà virtuale. Si chiama Pico 4 e sarà disponibile in Italia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e altri otto paesi europei dal 18 ottobre. Il visore ha un processore Qualcomm Xr2 di ultima generazione, una scheda grafica Adreno 650 e 8 gb di ram, per essere utilizzato in autonomia, senza essere collegato ad un computer esterno. Il produttore afferma che la batteria, che si trova nel cinturino posteriore per non pesare sulla testa dell'utente, offre circa tre ore di utilizzo con una singola carica. Il concorrente diretto di Pico 4 è Meta Quest 2, l'attuale visore top di gamma di Meta che presto verrà sostituito, almeno per le innovazioni di cui sarà dotato, da Project Cambria, il nome in codice per descrivere il primo visore del gruppo guidato da Mark Zuckerberg, pensato appositamente per il metaverso.

Intanto, Pico sottolinea di poter già offrire qualcosa che si vedrà su Cambria. Si tratta della funzionalità pass-throught, che permette a chi indossa il dispositivo di passare dalla visione degli ambienti tridimensionali a quella del mondo reale circostante, senza toglierlo di dosso. Questo grazie al sistema di videocamere ad alta qualità che, in maniera simile a ciò che accade su uno smartphone, riprendono e trasmettono le immagini sullo schermo interno. Giochi e applicazioni possono essere scaricati tramite il Pico Store, con contenuti focalizzati sul fitness. A tal proposito, nel 2023 l'azienda lancerà la fascia Pico Fitness, per monitorare i movimenti della parte inferiore del corpo. Henry Zhou, Presidente di Pico ha affermato in una nota ufficiale: "In Pico siamo orgogliosi di offrire esperienze vr coinvolgenti e interattive e Pico 4 offre contenuti ancora più diversificati tra giochi, fitness e video". Meta presenterà Project Cambria, il cui nome commerciale dovrebbe essere Meta Quest Pro, all'evento Connect dell'11 ottobre. (ANSA).