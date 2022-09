Amazon lancia nuovo tablet Fire Hd 8,veloce nel multitasking

(ANSA) - MILANO - Amazon ha annunciato l'arrivo del tablet di nuova generazione Fire Hd 8. "Più sottile e più leggero rispetto alla generazione precedente con prestazioni più veloci del 30%, il dispositivo offre agli utenti portabilità e un'esperienza di intrattenimento a 360 gradi", dice la società in una nota.

Dotato di uno schermo da 8 pollici realizzato in vetro allumino silicato rinforzato secondo Amazon, Fire Hd 8 è due volte più resistente di Apple iPad mini (modello 2021) nei test di caduta. Una delle novità di questa generazione è l'attenzione al multitasking: grazie al processore hexa-core, è possibile svolgere più attività nello stesso momento, dalla navigazione web alla visualizzazione di video. Si può, ad esempio, utilizzare la funzione picture-in-picture con app come Prime Video o suddividere lo schermo per inviare un'e-mail mentre si partecipa a una call su Zoom. Amazon ha migliorato anche la durata della batteria, che promette fino a 13 ore di autonomia.

Fire Hd 8 si ricarica completamente in meno di 5 ore con il cavo Usb-c incluso e l'adattatore da 5 watt. Il taglio disponibile è da 32 o 64 gb di memoria interna, espandibile fino a 1 Tb con una scheda microSd. Il nuovo Fire HD 8 è disponibile per il preordine da oggi e le spedizioni inizieranno il prossimo mese con prezzi da 114,99 euro. Insieme al tablet, Amazon ha reso disponibili le custodie in tessuto nei colori Nero, Blu, Grigio e Rosa, a 39,99 euro. "Siamo già al secondo decennio dei nostri tablet Fire e l'arrivo della nuova generazione di Fire Hd 8 è il più recente esempio del valore imbattibile che i clienti si aspettano da Amazon" ha affermato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. "La portabilità e la durata di Fire Hd 8 consentono ai clienti di godersi libri, film, app, giochi, navigare sul web e gestire la loro lista di cose da fare a casa come in viaggio". (ANSA).