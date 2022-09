Apple, pronta soluzione ai video tremolanti su iPhone 14 Pro

Apple rilascerà la prossima settimana un aggiornamento di iOS 16 per correggere i problemi relativi al copia incolla su tutti gli iPhone e i bug della fotocamera sugli iPhone 14 Pro e Pro Max. Lo riporta il Wall Street Journal. L'azienda aveva già risposto alle lamentele degli utenti sull'apparire di un fastidioso avviso che chiede in continuazione una autorizzazione al copia e incolla, confermando la presenza di un bug. Proprio iOS 16 introduce la possibilità di copiare e incollare non solo testi ma anche foto tra app.

Un'attività che richiede, per motivi di privacy, un'autorizzazione a procedere che, in numerosi casi, viene visualizzata eccessivamente e a più riprese invece che solo la prima volta. L'aggiornamento software dovrebbe risolvere anche un problema che blocca alcuni modelli di iPhone14 Pro in seguito al trasferimento di dati da un altro iPhone. Come da avvisaglie di molti utenti nelle ultime ore, anche la fotocamera delle versioni Pro e Pro Max degli iPhone 14 non è esente da problemi.

Tremoli e rumori di fondo vengono riscontrati durante i video catturati con app di terze parti, come TikTok e Instagram. La criticità potrebbe riguardare il nuovo sistema di stabilizzazione video di Apple che va in tilt all'apertura di determinate applicazioni, visto che lo stesso sistema non produce alcun malfunzionamento quando si registra con l'app Fotocamera interna. Alcuni esperti consigliano di non usare tali app fin quando la Mela non correggerà il problema, per evitare danni fisici ai sensori, dovuti alle vibrazioni. "Siamo a conoscenza del problema e una soluzione verrà rilasciata la prossima settimana", ha dichiarato un portavoce di Apple a MacRumors. La società non ha fornito ulteriori dettagli, ma è probabile che la correzione sarà inclusa in iOS 16.0.2.