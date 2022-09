Twitter, i podcast arrivano ufficialmente su iPhone

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Dopo alcune settimane di test, Twitter lancia ufficialmente i podcast per gli abbonati del servizio Blue, ancora non disponibile in Italia. Questo permette, a fronte di un canone periodico, di accedere a funzionalità esclusive del social network, tra cui appunto i neonati podcast. Gli interventi audio sono presenti all'interno della rinnovata scheda degli Spaces, pensata per un accesso veloce agli spazi audio dal vivo tenuti dagli utenti.

A differenza di questi, che dopo un po' scompaiono, i podcast resteranno online per un periodo maggiore e ricercabili per titolo e autore. Cliccando su Spaces si vedranno tre menu distinti. Nella parte superiore le stazioni, che scorrono orizzontalmente e mostrano diversi temi e argomenti da ascoltare. Sotto, Spaces spotlight, che elenca alcuni dei migliori contenuti audio. Infine, un elenco di Spaces in procinto di iniziare. Al momento, l'accesso è riservato agli abbonati Blue su iOS anche se il team di Twitter ha spiegato che presto anche l'app su Android beneficerà dell'aggiornamento della scheda Spaces con i podcast. Twitter afferma che i podcast fanno parte dei piani per dare agli utenti una "esperienza audio personalizzata e completa" offrendo ancora più contenuti da ascoltare. Una ricerca interna mostra che il 45% di chi usa Twitter negli Stati Uniti ascolta anche i podcast mensilmente, su altre app, una delle ragioni per ampliare il servizio ed, eventualmente, scoprire nuove metodologie di monetizzazione. A giugno, Facebook aveva deciso di ritirarsi dal business dei podcast, lanciati a giugno 2021, con la chiusura degli hub Soundbites e Audio, e tenendo in piedi la sola funzione Live Audio Rooms per lo streaming live. (ANSA).