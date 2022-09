Motorola Edge 30, arrivano in Italia i nuovi smartphone

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Motorola annuncia il lancio di tre nuovi smartphone della linea edge: motorola edge 30 ultra, motorola edge 30 fusion e motorola edge 30 neo. Sono stati presentati nel corso di un evento internazionale svoltosi a Milano, durante il quale è stata annunciata anche la partnership con Pantone, riferimento mondiale per brand e designer di tutto il mondo. Dei tre modelli, Ultra è il primo smartphone al mondo con fotocamera da 200 megapixel. "La scelta dell'Italia come teatro di questo lancio di rilevanza globale testimonia la centralità del nostro Paese nella strategia di crescita di Motorola - spiega l'azienda - che prevede di incrementare gli investimenti sul territorio per acquisire ancora maggiore visibilità e dare seguito al trend positivo degli ultimi anni".

Oltre alla fotografia, motorola edge 30 ultra ridisegna gli standard di ricarica rapida, visto che è possibile ottenere energia per tutta la giornata in soli 7 minuti5 grazie alla ricarica TurboPower da 125 W. Il telefono è inoltre dotato di luci sui bordi, che si illuminano in modi diversi per segnalare una notifica, una telefonata in arrivo o una sveglia programmata. Dal packaging sostenibile al design dei prodotti, fino alla riduzione delle emissioni di carbonio, Motorola si è impegnata a utilizzare il 60% di materiali riciclati e il 50% in meno di plastica monouso nell'imballaggio degli smartphone entro l'anno fiscale 2025/2026. In quest'ottica, i nuovi dispositivi motorola edge arrivano con una confezione priva di plastica che presenta una stampa con inchiostro di soia naturale e utilizza oltre il 60% di materiali riciclati post-consumo. (ANSA).