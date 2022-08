iPhone, Watch, Air Pods: le novità Apple del 7 settembre

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Apple ha confermato il suo evento autunnale il 7 settembre, denominato 'Far Out', durante il quale presenterà la nuova gamma di iPhone 14 e non solo. Attesi per la giornata anche la nuova versione dell'Apple Watch, gli auricolari AirPods Pro e la disponibilità degli aggiornamenti dei sistemi operativi per smartphone, smartwatch e iPad.

Difficile che il colosso annunci gli occhialini o i visori di realtà aumentata e virtuale, a questo punto attesi per il 2023.

iPhone 14 Si parla da tempo di quattro nuovi iPhone con specifiche leggermente diverse rispetto ai modelli in circolazione. Addio all'iPhone mini a favore di una versione più grande che prenderà il suo posto. Avremo dunque un iPhone 14 con display da 6,1 pollici con notch, chip A15 leggermente migliorato; iPhone 14 Max con display da 6,7 ;;pollici con notch, chip A15; iPhone 14 Pro con display da 6,1 pollici con notch più piccolo, display sempre attivo, sensore da 48 MP, video 8K, processore A16 e iPhone 14 Pro Max, con display da 6,7 ;;pollici con notch più piccolo, display sempre attivo, sensore da 48 MP, video 8K, processore A16.

Apple Watch Series 8 Le voci indicano tre nuovi orologi, un Apple Watch 8, un nuovo Apple Watch SE e un nuovo Apple Watch 'rugged', pensato per resistere di più a urti e intemperie. Per il Watch 8 stesso design, dimensioni (41 mm e 45 mm) e chip S7 di Apple Watch 7, ma nuova capacità di monitorare la temperatura corporea e avvisare in caso di febbre. Atteso anche il monitoraggio della fertilità. Apple Watch SE 2 con identiche dimensioni (40 mm o 44 mm), sensore cardiaco ottico e sensore cardiaco elettrico (ecg), chip S7. Apple Watch Pro: nuova dimensione più grande di 50 mm, cassa in titanio, miglioramento delle metriche di tracciamento per gli appassionati di sport estremi, migliore durata della batteria.

AirPods Pro Gli AirPod di terza generazione sono stati aggiornati lo scorso settembre, tanto da somigliare molto agli AirPods Pro, vecchi oramai di tre anni. Secondo indiscrezioni, i nuovi AirPods Pro potrebbero assomigliare ai Beats Fit Pro, con un design dello stelo più corto e curvo. Probabile focus sul monitoraggio del fitness grazie a sensori aggiornati. (ANSA).