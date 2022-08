PlayStation Vr2, il nuovo visore Sony all'inizio del 2023

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Il visore di realtà virtuale PlayStation Vr2 di Sony arriverà "all'inizio del 2023". Lo ha annunciato la stessa azienda con due post su Twitter e Instagram. Sebbene la società abbia rilasciato i dettagli sul design dei visori già all'inizio di quest'anno, non si conosce ancora il prezzo. Le specifiche includono un display con risoluzione 4k e frequenza di aggiornamento tra 90 e 120 Hz. Non mancherà un campo visivo di 110 gradi e la tecnologia di 'rendering foveated', che permette al visore di svolgere parte del lavoro di riproduzione delle immagini in arrivo dalla console connessa, per velocizzare il caricamento e ridurre al minimo i rallentamenti, evitando conseguenti problemi di disorientamento per gli utenti. Sony afferma che Ps Vr2 si collega alla console con un singolo cavo usb-c e che, al lancio, vedrà una scaletta di circa 20 giochi dedicati. I titoli includono Horizon e Walking Dead, oltre alle versioni in realtà virtuale di No Man's Sky e Resident Evil Village. A differenza del visore PlayStation Vr originale, PS Vr2 non utilizzerà una videocamera collegata alla console per tenere traccia dei movimenti ma si baserà sul cosiddetto tracciamento "inside-out", simile al Quest 2 di Oculus-Meta, con il quale sono le videocamere a bordo del visore a rilevare i movimenti. Ciò significa che Ps Vr2 sarà anche in grado di riprodurre l'ambiente circostante proprio come Project Cambria di Meta, atteso per la fine dell'anno. (ANSA).