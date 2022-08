Twitter evidenzierà gli account verificati con cellulare

(ANSA) - Per rispondere alle domande sui metodi utilizzati per controllare gli account, Twitter potrebbe presto permettere a più utenti di ottenere un tag speciale al fianco del loro profilo, inserendo un numero di cellulare valido. Ad oggi, gli account verificati con "spunta blu" devono già aver indicato un numero di telefono o un indirizzo e-mail professionale. Con il nuovo metodo, si introdurrebbe un tag speciale, con cui la piattaforma indicherebbe i profili verificati accanto a quelli già esistenti, evidenziati in blu.

L'ingegnere del software Jane Manchun Wong ha scovato il tag con cui il social potrebbe etichettare i profili che hanno inserito un numero di telefono sulla piattaforma. Wong ha anche notato un'altra funzione di test che mostra il conteggio delle visualizzazioni per i tweet, a cui alcuni utenti hanno già accesso sotto il menu di "analisi". Secondo l'ingegnere, il collegamento di un account a un numero potrebbe essere un modo per aumentare il livello di sicurezza sul social oltre che per ridurre lo spam tra i tweet, lasciando che gli iscritti privilegino i post in arrivo dai profili con l'ulteriore validazione. Tempo fa, l'ex amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, aveva parlato dei piani per consentire la verifica per tutti, abbracciando una metodologia simile a quella in uso da servizi come Airbnb e Tinder, che utilizzano i numeri di telefono come parte dei processi di verifica degli account. Il 5 agosto, Twitter ha reso noti i dettagli di una violazione informatica, che ha permesso a terzi di ottenere le informazioni su 5,4 milioni di account associati a particolari numeri di telefono e indirizzi e-mail. Secondo l'azienda, la falla è stata risolta con un aggiornamento di giugno 2021, anche se il database sottratto è rimasto in circolazione fino a luglio di quest'anno, come hanno evidenziato le ricerche del team di sicurezza del social sul dark web. (ANSA).