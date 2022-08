Vecchia figurina di Mark Zuckerberg diventa opera d'arte Nft

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Una rara foto di Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta-Facebook, all'età di otto anni, diventa un'opera d'arte in Nft. L'ha lanciata lo stesso imprenditore annunciando l'estensione del supporto ai non fungible token su Instagram per un totale di altri 100 paesi, tra i quali non c'è ancora l'Italia. In questo modo, gli iscritti al social network potranno collegare i loro portafogli digitali di Nft all'applicazione, per mostrare le opere acquistate e impostarle come immagine del profilo. La figurina che ritrae Zuckerberg da bambino è un esemplare originale del 1992, quale tessera ufficiale della Little League nella quale giocava con il team Red Robins. "In onore dell'espansione degli Nft digitali da collezione in altri 100 paesi su Instagram e del lancio di nuove integrazioni con Coinbase e Dapper, condivido la mia tessera di baseball Nft, che qualcuno ha recentemente trovato e inviato" ha scritto Zuckerberg con un post su Instagram. La mossa arriva in un momento non del tutto roseo per Meta, che ha condiviso gli ultimi dati finanziari che mostrano la prima perdita trimestrale nella storia dell'azienda. Lo stesso mercato degli Nft non sta mantenendo le promesse di qualche mese fa, quando un po' tutte le principali compagnie si erano dimostrate interessate a integrare le opere digitali nei loro progetti. Di recente, Twitter aveva annunciato il supporto ufficiale agli Nft come immagine del profilo. Eppure, i dati del sito di analisi del settore, Dune, mostrano che le vendite sul principale negozio di Nft, OpenSea, sono rimaste quasi piatte dal picco raggiunto a maggio. La piattaforma ha licenziato il 20% della sua forza lavoro a causa del calo delle transazioni. A gennaio, proprio OpenSea era stata valutata 13,3 miliardi di dollari. Cifra che ha reso i co-fondatori Finzer e Alex Atallah i primi miliardari del settore degli Nft. (ANSA).