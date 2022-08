La crisi colpisce il mercato dei tablet, giù le spedizioni

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Dopo quello degli smartphone, anche il mercato dei tablet mostra una decisa flessione nel secondo trimestre del 2022. I dati che arrivano dall'agenzia di analisi Canalys mostrano infatti un settore che subisce il contraccolpo della crisi economica globale dovuta anche all'uscita dei colossi del settore hi-tech dal mercato russo. Nel periodo da aprile a giugno del 2022, stando alla rilevazioni di Canalys, le spedizioni di tablet si sono fermate a 34,77 milioni di unità, l'11% in meno rispetto al Q2 2021. Leader del comparto è sempre Apple, a cui spetta il 34,8% di quote di mercato e 12,1 milioni di iPad spediti. Ad ogni modo, il colosso di Cupertino è calato del 14,7% rispetto allo scorso anno. Cala anche la seconda piazza di Samsung, al -13%, con quasi 7 milioni i tablet spediti e una fetta sul totale pari al 20%. Il terzo gradino del podio è occupato da Lenovo con il 10,1% e 3,5 milioni di tablet spediti.

Per la cinese, la perdita è stata del 25,1% su base annua.

Completano la classifica Amazon, unica aziende in positivo (+ 6,3%) e con una quota del 9,5% - e Huawei, il cui calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è del 25,9%. "Il rapido calo della domanda ha accelerato il calo delle spedizioni di tablet mentre andiamo oltre il picco della pandemia", ha affermato l'analista di Canalys, Himani Mukka. "L'inflazione e i timori di una recessione sono in prima linea nelle menti dei consumatori e la spesa per i tablet è passata in secondo piano poiché è diminuita la necessità di livelli di utilizzo avuta nei mesi duri del Covid-19"". (ANSA).