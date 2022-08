Spotify, più controllo su streaming per iscritti a Premium

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - I clienti di Spotify Premium avranno presto un maggiore controllo su come ascoltano le canzoni preferite sulla piattaforma. Il servizio di streaming sta implementando due nuovi pulsanti, uno per la riproduzione e uno per il play causale, visibili solo agli iscritti di Spotify Premium. Ad oggi, le due funzionalità sono unite in un solo tasto. Lo ha annunciato l'azienda in un post sul blog in cui si legge: "La musica, e il modo in cui la ascolti, dovrebbe essere sotto il tuo controllo. Quindi, dal momento in cui premi Play su Spotify, decidi in che modo vuoi ascoltare le tue playlist preferite o quel nuovo album di cui sei ossessionato". Al momento, i clienti Spotify hanno solo un pulsante combinato di riproduzione e play casuale che appare nella parte superiore delle playlist. Le tracce dell'album possono ancora essere ascoltate nell'ordine corretto, dopo che Adele si è lamentata l'anno scorso per la mancanza di tale funzionalità. "Non creiamo album con così tanta cura e non abbiamo pensato alla nostra tracklist senza motivo - aveva commentato la cantante su Twitter - la nostra arte racconta una storia e le nostre storie dovrebbero essere ascoltate come volevamo". Presto, i clienti di Spotify Premium vedranno pulsanti separati per la riproduzione e il cosiddetto "shuffle" in tutta l'app, sia per gli album che per le playlist. Il cambiamento arriverà sulle app iOS e Android "nelle prossime settimane". Gli utenti di Spotify senza un piano a pagamento dovranno però continuare a riprodurre brani in modo casuale, con i soliti annunci a intermezzare le tracce. (ANSA).