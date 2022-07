Amazfit T-Rex 2 è lo smartwatch per gli sport d'estate

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Dopo anni di smartwatch dai prezzi concorrenziali, Amazfit ha trovato il suo mercato di riferimento con la serie T-Rex. Di recente, l'azienda ha lanciato il T-Rex 2, nuova versione di orologio connesso dedicata agli amanti degli sport estremi, e non solo. La sua particolarità è una costruzione "rugged", a prova di urti e cadute e un miglioramento di Zepp Os, il sistema operativo proprietario che adesso può competere, almeno in alcuni punti, con i riferimenti del settore, Apple WatchOs e Google Wear Os. Con una struttura classificata di grado militare e Gps dual-band, la promessa del produttore è quella di rendere il T-Rex 2 un compagno ideale d'estate, sia per sport d'acqua che trekking o escursioni su sentieri di vario tipo. Questo grazie al sistema di localizzazione con posizionamento satellitare e applicazioni di bussola, altimetro e barometro. Ha uno schermo da 1,39 pollici con densità di 329 ppi, modalità sempre acceso e protezione con vetro temperato e rivestimento anti impronta. Inoltre, lungo i lati quattro pulsanti fisici per accedere a menu e funzioni senza toccare il touch se impossibilitati a farlo, com in acqua.

Non manca il monitoraggio della salute, con la frequenza cardiaca e il livello si ossigeno nel sangue. Inoltre, il calcolo del ciclo del sonno, completo delle fasi Rem e punteggio qualitativo totale. Nei giorni scorsi, Amazfit ha collaborato con l'azienda inglese Sent into Space per provare le capacità reali del T-Rex 2, lanciandolo a circa 34,5 chilometri in orbita, da un punto nella città britannica di Sheffield.

L'orologio, fissato all'esterno di un piccolo razzo, ha resistito a temperature fino a -64°C e ad una pressione dell'aria inferiore allo 0,2% di quella che si trova normalmente al livello del mare. (ANSA).