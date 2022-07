Twitter, boom di tweet sui videogame in prima metà 2022

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Twitter si conferma una piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati di videogiochi. Nei primi sei mesi del 2022, il social network ha ospitato circa 1,5 miliardi di tweet sull'argomento, numeri in ascesa rispetto ai dati registrati nel 2021. L'aumento è infatti pari al 36% rispetto all'anno scorso, e secondo l'azienda è stato guidato dalle conversazioni di grande impatto riguardanti le uscite di giochi come Elden Ring, leghe di Esports come Call of Duty League, Valorant Champions Tour e Professional Gamers League Counter-Strike: Global Offensive ed eventi a sfondo gaming globali come Xbox Showcase, Playstation's State of Play e Summer Game Fest.

"Gli appassionati di gaming di tutto il mondo si sono ritrovati su Twitter per commentare gli ultimi avvenimenti e tendenze.

Dalle nuove uscite dei giochi alle note sulle patch, fino ai momenti salienti dei principali eventi sportivi" spiega il social. Genshin Impact è rimasto in cima alla classifica dei videogiochi più twittati a livello globale, dopo aver già "conquistato il titolo" nel 2021. Wordle, che è diventato a tutti gli effetti un appuntamento quotidiano per molti appassionati di tutto il mondo, ha conquistato il secondo posto.

Le prime tre nazioni che hanno pubblicato più tweet sul gaming sono Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud, mentre i 3 "Spaces", le chat audio di Twitter, più ascoltati nel mondo del gaming sono stati "Microsoft buys Activision Blizzard, let's talk", "Talking about Summer Game Fest plans and ideas from fans" e "100Thieves post LCS talk". (ANSA).