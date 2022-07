Arriva Phone (1), l'anti smartphone di Nothing

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Da mesi si parla di Phone (1) il primo smartphone di Nothing, l'azienda lanciata da Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus, marchio molto amato tra gli appassionati di tecnologia. Oggi il telefono è realtà, con la presentazione ufficiale online. "Abbiamo progettato Phone (1) come un prodotto che saremmo orgogliosi di condividere con amici e familiari", ha dichiarato Carl Pei. "Questo semplice principio ci ha aiutato a uscire dai sentieri battuti, a sintonizzarci con il nostro istinto e a creare un'esperienza che speriamo segni l'inizio di un cambiamento in un settore stagnante". Dotato dell'interfaccia Glyph, una serie di led posteriori che si illuminano per chiamate e notifiche, di una doppia fotocamera da 50 MP, del sistema operativo Nothing OS, di un display oled a 120 Hz e di un processore Snapdragon™ 778G+, Nothing Phone (1) vanta una lista d'attesa di oltre 200.000 preordini e offerte superiori a 3.000 dollari per le prime 100 unità in serie; di fatto, uno dei prodotti tecnologici più attesi degli ultimi anni. Esteticamente, presenta un retro trasparente con un design composto da oltre 400 componenti. Il telaio in alluminio riciclato al 100% lo rende leggero e robusto, mentre oltre il 50% dei componenti in plastica del telefono sono realizzati con materiali bio o riciclati post-consumo. Nothing Phone (1) promette 18 ore di utilizzo ad ogni ricarica e due giorni in stand-by. Raggiunge il 50% di energia in circa 30 minuti. Non manca la ricarica inversa per alimentare gli auricolari del gruppo, i Nothing Ear (1), lanciati nella primavera del 2021.

Phone (1) è disponibile nelle colorazioni bianco e nero con tre diversi modelli tra cui scegliere: 8GB/128GB, disponibile solo in nero a 499 euro; 8GB/256GB disponibile in bianco e nero a 529 euro; 12GB/256GB disponibile nei prossimi mesi in bianco e nero a 579 euro. Le vendite inizieranno il 21 luglio alle ore 8:00 in oltre 40 paesi in tutto il mondo, tra cui anche l'Italia.

