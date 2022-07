Apple, venerdì aprono gli ordini del nuovo MacBook Air

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Da venerdì 8 luglio sarà possibile ordinare il nuovo MacBook Air con chip M2. Con un nuovo design sottile in quattro colori, un display Liquid Retina più ampio da 13,6 pollici, videocamera HD a 1080p, ricarica MagSafe e molto altro, l'azienda aprirla dalle 14:00 di venerdì l'accesso allo store online, con consegne previste a partire dal 15 luglio. Con uno spessore di 11,3 millimetri e un peso di 1,24 kg, MacBook Air con chip M2 è il 20% più compatto rispetto alla generazione precedente. In più, grazie all'efficienza energetica del processore, il portatile può offrire funzioni potenti in un design senza ventola che lo rende sempre silenzioso. Oltre alle versioni tradizionali in argento e grigio siderale, Apple ha lanciato altri due colori: mezzanotte e galassia. Una delle novità del modello è la Magic Keyboard, con una fila di tasti funzione di dimensione standard con Touch ID, un ampio trackpad Force Touch e lo schermo Liquid Retina da 13,6 pollici che si spinge più vicino ai bordi e alla videocamera per fare spazio alla barra dei menu. Il risultato è un display più ampio, con bordi più sottili e un'area di visualizzazione più grande che permette di vedere ogni contenuto con dettagli definiti. MacBook Air ha anche un sistema audio a quattro altoparlanti. Per stare in un design così sottile, speaker e microfoni sono stati completamente integrati fra la tastiera e il display, pur offrendo un'esperienza migliore. Tre microfoni catturano un audio chiaro e pulito grazie agli algoritmi di beamforming, mentre gli altoparlanti hanno una separazione stereo migliorata e producono voci più limpide. Inoltre, MacBook Air supporta l'audio spaziale per musica e film con Dolby Atmos. MacBook Air con chip M2, disponibile nei colori mezzanotte, galassia, argento e grigio siderale, è in vendita a partire da 1.529 euro e 1.414 euro per il settore Education. (ANSA).