Polium One, nel 2024 la prima console di gioco Nft

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Seguendo il trend del momento, un gruppo di appassionati di videogame, fondatori della società Polium, ha annunciato l'arrivo nel 2024 di Polium One. La console, secondo quanto descritto dai fautori, sarà la prima al mondo basata su Nft e su una rete di blockchain. Per questo, integrato sul gamepad ci sarà un lettore di impronte digitali, simile a quello in uso sugli smartphone, per autorizzare l'acquisto di beni e di opere digitali in Nft, da usare nei videogame e con cui "arredare" il proprio spazio virtuale. La console potrà essere preordinata solo da chi acquisterà un "Polium Pass", ossia un Nft ospitato sulla rete Ethereum, di cui verranno coniate solo 10.000 copie. Nessuna informazione tecnica sul prodotto se non che potrà riprodurre giochi in 8K Hdr a 120 fps e ray tracing, ossia al pari delle concorrenti di Microsoft e Sony. L'annuncio è stato accolto con molte critiche e scetticismo da un certo numero di appassionati online che non sono ancora convinti del potenziale della blockchain in ambito videoludico. Alcuni hanno anche sottolineato che il logo della console sembra essere una versione capovolta del marchio del GameCube, prodotta da Nintendo nel 2000. "Abbiamo esperienza nello sviluppo hardware e software. Attualmente stiamo lavorando all'alimentazione per la scheda della console. Dovremmo avere un prototipo funzionale entro novembre o prima. Lo mostreremo in diretta su YouTube e dimostreremo che la console può eseguire giochi su blockchain realizzati con linguaggi di programmazione diversi. Una volta che avremo un prototipo funzionale, avvieremo la produzione di massa" hanno spiegato da Polium. (ANSA).