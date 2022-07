Blockchain e Ai: Mise, da settembre 45 milioni di incentivi

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Blockchain e intelligenza artificiale: partono da settembre le domande per gli incentivi alle imprese e centri di ricerca. Si tratta di 45 milioni di euro dal Fondo istituto al Ministero dello Sviluppo. "La sfida della competitività richiede - afferma il ministro Giancarlo Giorgetti - una costante capacità di innovare". Il Mise ha pubblicato il decreto, che rende note le modalità e i termini per la presentazione delle domanda per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. (ANSA).