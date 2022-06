A scuola di tecnologia con Amazon Web Services e WeSchool

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - L'Italia, secondo il Rapporto Desi 2021, si colloca al 20mo posto su 27 Paesi europei per diffusione della tecnologia e competenze digitali. Solo il 42% delle persone fra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, contro il 56% in Europa, e solo il 22% possiede competenze digitali più avanzate, contro il 31% in Europa. Per avvicinare ragazzi e ragazze di seconda media alle competenze digitali, e alla scoperta delle opportunità offerte dal settore tecnologico, nell'anno scolastico 2021-22, WeSchool ha realizzato con Amazon Web Services (AWS) il progetto GetIT. Gli studenti si sono sfidati nella progettazione di un'app che potesse risolvere un problema della propria scuola o comunità.

"Ben 416 squadre da tutto il Paese ci hanno inviato la loro idea di app - spiega Federica Leotta, Head of Education and Employer Branding di WeSchool -. Questo dimostra che il nostro supporto costante ai docenti ha avuto un impatto diretto sugli studenti, che si sono sentiti coinvolti e motivati nella sfida". "Il progetto AWS GetIT ha dimostrato che la tecnologia può davvero aiutare le scuole e le comunità - aggiunge Cecile Bonnet, AWS GetIT Global Leader -. Ci teniamo che i più giovani siano consapevoli delle enormi possibilità che l'industria tecnologia offre oggi, e ci impegniamo per incoraggiare gli studenti a essere più sicuri di sé e superare gli stereotipi di genere".

