Sony WH-1000XM5, il suono senza rumori

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Design, comfort e qualità. Sono i segni caratteristici delle nuove WH-1000XM5, le ultime cuffie della fortunata e riuscita serie che Sony ha lanciato sul mercato e che prosegue nel segno della continuità. Un vero e proprio concentrato di tecnologia e musicalità, che pongono il prodotto della multinazionale giapponese su un livello davvero elevato di affidabilità. Le cuffie presentano una serie di differenze sostanziali rispetto ai modelli precedenti, che le fanno preferire anche ad altri prodotti attualmente sul mercato e dal prezzo meno accessibile. Innanzi tutto, il costo indicato sul listino ufficiale, che è di 420 euro, ma non solo: la qualità del suono, nei bassi come nei medi e negli alti; e poi, c'è il 'noise canceling', ossia la cancellazione attiva del rumore che, al momento, non ha eguali. Insomma, conti alla mano, il rapporto qualità-prezzo delle WH-1000XM5 è davvero seducente e dunque conveniente.

Partendo dai padiglioni, che nascondono i nuovissimi driver con cupola in fibra di carbonio da 30 mm., indossare queste cuffie di quinta generazione è davvero gradevole. La simil-pelle che riveste i padiglioni interni e l'archetto, che peraltro ha un meccanismo di scorrimento per la regolazione semplice e funzionale, sono veloci e intuitive. Queste cuffie pesano solo 250 grammi e sono l'ideale per chi è sempre in viaggio. Qualche esempio? La batteria dura circa 30 ore e, grazie a una porta USB-C, bastano solo 3' per caricare 3 ore. Una vera comodità senza precedenti. E' facile individuare i tasti che gestiscono la cancellazione attiva del rumore, l'accensione per il bluetooth (nella versione 5.2), l'ingresso audio da 3,5 mm. e le grigliette degli 8 microfoni (il doppio rispetto al modello precedente), il cui compito è di neutralizzare i rumori in entrata. L'auto NC Optimizer equilibra automaticamente la cancellazione del rumore in base all'ambiente circostante; l'Adaptive Sound Control regola automaticamente i parametri audio in base alle situazioni, impostando il suono ambientale.

Alle cuffie si possono abbinare due dispositivi, mentre lo speak-to-chat serve a interrompere l'ascolto musicale se si vuole passare alla conversazione in entrata (basta schiacciare leggermente con la mano il padiglione destro). Dal punto di vista della musicalità, le cuffie offrono un'impeccabile separazione dei suoni strumentali, bassi profondi e intensi, alti e medi assai spiritosi e brillanti. L'ideale per chi preferisce ascolta la musica in alta qualità. Le Sony WH-1000XM5 hanno poche rivali e rasentano la perfezione. Una vera sciccheria per chi ama la musica e vuole trascorrere del tempo al telefono, limitando i disturbi e le impedenze dei fattori ambientali. (ANSA).