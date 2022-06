Telegram svela Premium, file più grandi e download veloci

(ANSA) - MILANO - Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, e l'anticipo di Pavel Durov fondatore della compagnia, Telegram ha reso ufficiale Premium, il suo servizio in abbonamento. Si tratta della possibilità, per i paganti, di sbloccare funzionalità extra dell'app di messaggistica, al prezzo di 5,99 euro al mese. La versione 8.8 di Telegram introduce l'opzione per sottoscrivere l'abbonamento, già disponibile su iPhone e in arrivo su Android. Tra le novità esclusive, il caricamento dei file fino a 4 gigabyte, il doppio del limite di 2 gb per tutti. Inoltre, download più veloci per file e contenuti multimediali e la conversione messaggi vocali in testo. In aggiunta a quanto già comunicato da Durov sugli sticker e le reazioni uniche per gli abbonati, Telegram Premium integra anche nuovi strumenti di gestione della chat, foto del profilo animate e nessun avviso o inserzione pubblicitaria, qualora dovessero arrivarne in futuro. In alcuni mercati, Telegram visualizza già messaggi sponsorizzati nei canali pubblici più grandi. "Molti utenti hanno espresso la volontà di sostenere il nostro team" ha spiegato Telegram. "Oggi presentiamo Premium, un abbonamento che permette di sostenere lo sviluppo di Telegram e di accedere a funzioni aggiuntive".

Chiunque decidesse di non abbonarsi potrà continuare a usare Telegram come sempre, visto che le funzionalità attuali resteranno gratuite e altre ne arriveranno in futuro. Le novità dovrebbero essere disponibili in tutti i Paesi dove Telegram è già attivo, compresa la Russia, dove soprattutto i dissidenti continuano ad utilizzarlo per le opzioni di sicurezza e di anonimato dei messaggi. Secondo i dati dell'operatore di telecomunicazioni russo Megafon, la quota dell'app sul traffico internet mobile in Russia è salita al 63% dall'avvio dell'invasione dell'Ucraina. (ANSA).