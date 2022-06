Instagram, più controllo dei genitori su account dei minori

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Meta sta implementando nuove misure di supervisione per i genitori nei confronti dei figli e minori iscritti a Instagram. Novità simili vengono introdotte anche per la piattaforma di realtà virtuale Oculus, ribattezzata Meta Quest. Le aggiunte al menu Family Center arrivano in un anno in cui Meta è stata più volte tirata in ballo per come ha gestito le attività online dei più giovani, anche tramite le dichiarazioni di ex impiegati tra cui Frances Haugen. Lo scorso autunno, un'indagine del Wall Street Journal raccontava di come diversi studi interni di Meta confermassero gli effetti dannosi di Instagram sulla salute mentale degli adolescenti, portando l'azienda a ritardare, e infine cancellare, il lancio di una versione specifica del social per i minori. Su Instagram, i genitori e i tutori potranno impostare per gli account dei più piccoli gli strumenti di supervisione, con cui decidere limiti all'utilizzo dell'app durante certi orari della giornata o giorni della settimana e controllare i dettagli di post e account segnalati. Instagram lancerà anche degli avvisi per gli adolescenti in alcuni paesi, incoraggiandoli a passare a un argomento diverso se guardano ripetutamente lo stesso tipo di contenuto nella pagina Esplora. Questa mossa dovrebbe ridurre la condivisione di bufale o delle sfide, meglio conosciute come 'challenge'. Per quanto riguarda la realtà virtuale, le nuove funzionalità di Instagram consentono ai genitori di approvare o rifiutare le richieste di acquisto di determinate app per Quest, di bloccare le app che potrebbero non essere appropriate per gli utenti più piccoli e di visualizzare i software installati dai propri figli, oltre al tempo di utilizzo del visore e l'elenco degli amici di Oculus. I genitori possono anche impedire ai minori di accedere ai contenuti di realtà virtuale dal proprio Pc, bloccando le funzioni Link e AirLink. (ANSA).