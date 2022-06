Microsoft: media, lascia manager che ha guidato team visori

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Alex Kipman, il manager che ha guidato i team di sviluppo HoloLens di Microsoft, visore di realtà mista su cui il gruppo punta per il lancio del metaverso, si sarebbe dimesso dal colosso americano per presunte accuse di molestie. Lo riferisce Business Insider, secondo le cui fonti almeno 25 dipendenti della società hanno contribuito ad un rapporto interno sulla presunta cattiva condotta di Kipman, inclusi casi di "contatti indesiderati". Tra le varie accuse, Business Insider riporta che, in un'occasione, il manager avrebbe fatto partire un video hard, girato in realtà virtuale, dinanzi ai dipendenti in ufficio.

Microsoft non conferma né smentisce l'indiscrezione, ma il sito GeekWire lha ottenuto un'email interna del boss del cloud di Microsoft, Scott Guthrie, che scrive: "Abbiamo deciso di comune accordo che questo è il momento giusto per lui di lasciare l'azienda per perseguire altre opportunità". Descrive anche una riorganizzazione per l'intera divisione di realtà mista di Kipman, con i team hardware che si uniscono all'organizzazione Windows + Devices di Panos Panay.

A gennaio il wall Street Journal ha riportato che a fine 2021 oltre 70 dipendenti di Microsoft del team HoloLens hanno lasciato l'azienda, più della metà sono passati alla concorrenza di Facebook-Meta. (ANSA).