Apple: sta reclutando registi Hollywood per visori metaverso

Il visore a realtà aumentata e virtuale di Apple avrà alcuni contenuti creati da registi di Hollywood, il primo potrebbe essere Jon Favreau che tra le altre cose ha diretto Iron Man con Robert Downey Jr. L'indiscrezione arriva dal New York Times, secondo la testata il dispositivo sarà lanciato il prossimo anno quasi 15 anni dopo la rivoluzione dell'iPhone. La società di Cupertino starebbe quindi arruolando registi di calibro per sviluppare contenuti video per un visore che dovrebbe portare Apple nel settore della realtà mista su cui stanno già scommettendo Microsoft, Google e la società madre di Facebook, Meta.

"E' la prossima frontiera - spiega al Nyt Carolina Milanesi, analista tecnologico di Creative Strategies - Per Apple, si tratta di una nuova esperienza e di una opportunità per coinvolgere i consumatori con un dispositivo e nuove esperienze anche con i contenuti". Lo sviluppo di contenuti di realtà virtuale e strumenti software da parte di Apple è fondamentale per creare esperienze che diano uno scopo al suo visore. Per renderlo utile, spiegano gli analisti, dovrà disporre di contenuti che trascendano il mondo di nicchia dei videogiochi.

Apple ha iniziato questo percorso qualche anno fa: nel 2017 lanciato ARKit, che consente agli sviluppatori di utilizzare la fotocamera dell'iPhone e i sensori di movimento per posizionare oggetti digitali nel mondo reale e consentire alle persone di interagire.

Secondo il New York Times i progressi sulla realtà mista non saranno in risalto alla conferenza degli sviluppatori di Cupertino che si apre oggi, in gran parte dedicata all'aggiornamento dei software della Mela. Apple potrebbe anche annunciare un MacBook Air riprogettato con bordi più sottili rispetto ai modelli attuali e processori aggiornati.