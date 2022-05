Huawei Health+, nutrizionista e life coach in una sola app

(ANSA) - MILANO - In occasione dell'evento House of Huawei, il colosso cinese ha svelato Huawei Health+, un servizio premium della piattaforma Huawei Health già presente sugli smartphone, che ora propone abbonamenti mensili e annuali per gestire al meglio non solo l'attività fisica ma anche altri parametri fondamentali, tra cui l'alimentazione. Tra i contenuti extra ci sono elementi come l'analisi e il calcolo delle sostanze nutritive, la scansione della tabella nutrizionale dei prodotti, l'attività fisica connessa all'assunzione degli alimenti inseriti e suggerimenti personalizzati.

Oltre a ciò, più di 100 piani di allenamento disponibili con video e guida vocale in lingua italiana e possibilità di controllare i parametri in tempo reale durante il workout. Nella pratica, all'interno di una sola app, Huawei ha portato quasi un nutrizionista e un life coach quale supporto, e non sostituzione, al lavoro svolto dai professionisti nel miglioramento della salute delle persone. Il fine di Huawei Health+ è aiutare gli utenti a seguire e intraprendere stili di vita sani, che tutelano e aiutano a restare in forma.

Al costo di 7,99 euro al mese o 59,99 euro all'anno, è possibile accedere ad un piano di alimentazione cucito su misura con linee guida dietetiche basate su dati ufficiali come quelli dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Con l'aiuto di Stay Fit Plan di Health App+, gli utenti possono creare allenamenti e piani alimentari con promemoria automatici in base ai giorni, agli obiettivi prefissati e ai cibi preferiti. Utilizzando l'Analisi Nutrizionale vi è l'opportunità di inserire i dati nutrizionali per ogni pasto e calcolare un conteggio delle calorie accurato, che può aiutare a raggiungere i propri obiettivi. In accoppiamento agli smartwatch di Huawei, come i recenti Watch GT 3 Pro e Watch Fit 2, l'app crea un vero ecosistema tecnologico che funge da base per accedere al piano equilibrato a cui attingere per allenamenti e dieta. L'app Huawei Health ha servito utenti di oltre 170 paesi negli ultimi sette anni, consentendo loro di gestire la propria salute con dati professionali e scientifici. A dicembre 2021, l'app conta più di 320 milioni di utenti globali con oltre 83 milioni di utenti attivi mensili. (ANSA).