Apple guarda oltre Cina, rafforzare produzione fuori da paese

Apple punta a prendere le distanze dalla Cina. Cupertino ha comunicato ad alcuni dei suoi maggiori fornitori di voler aumentare la produzione fuori dalla Cina. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali fra le motivazioni di Apple ci sono le stringenti restrizioni imposte per il Covid. L'India e il Vietnam sono fra le possibili alternative allo studio di Apple. Più del 90% dei dispositivi Apple sono prodotti in Cina da fornitori esterni e questo espone Apple a potenziali rischi anche in seguito alle tensioni fra i governi americano e di Pechino.