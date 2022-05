Da Microsoft nuovi mouse e tastiere per l'accessibilità

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Microsoft, in occasione dell'Ability Summit in programma fino ad oggi, ha annunciato diverse novità in ambito inclusione e accessibilità. Si parte con un nuovo Inclusive Tech Lab, uno spazio ideato per sviluppare nuovi prodotti, avvalendosi del contributo delle persone con disabilità direttamente nella fase di progettazione.

La nuova struttura includerà una zona dove saranno esposti i prodotti dedicati, uno spazio in cui Microsoft e le community di persone con disabilità potranno ideare e valutare insieme il design di un prodotto e la sua direzione. Il colosso americano ha presentato anche nuovi accessori per l'accessibilità. Tra questi, Adaptive Mouse, Adaptive Tail and Thumb Support, Adaptive Hub e Adaptive Button, progettati con persone con disabilità per aiutare coloro che hanno difficoltà a utilizzare un mouse e una tastiera tradizionali. Le periferiche consentono a chi le utilizza di configurare e personalizzare il proprio mouse e i comandi della tastiera, adattandoli alle proprie necessità e bisogni. Passando al software, all'interno del browser di navigazione Microsoft Edge è stato integrato un nuovo set di strumenti per l'accessibilità e apprendimento, tra cui la descrizione automatica delle immagini, funzionalità che abilitano la lettura immersiva (Strumento di lettura immersiva), ad alta voce (Read Aloud) e il correttore ortografico.

All'interno di Windows 11 sono previste nuove funzionalità per l'accessibilità quali Focus, Voice Access (comandi vocali), Live Captions (sottotitoli in tempo reale) e Narrator natural voices (voci dal suono naturale). (ANSA).