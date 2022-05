Anticipare i cyber criminali con AI e supercomputer

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Essere sempre un passo avanti ai cyber criminali: è l'obiettivo di Cyber Information Superiority, un 'pacchetto' di strumenti hi tech che mette insieme anche super computer e Intelligenza Artificiale per rilevare un attacco cyber in pochi istanti, già sul nascere. E' la nuova piattaforma di sicurezza sviluppata da Leonardo e presentata a Roma nell'ambito della Cybertech Europe, uno dei maggiori eventi mondiali dedicati al settore.

"Questo nuovo strumento - ha spiegato Massimo Tedeschi, responsabile della divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo - cerca di realizzare la cosiddetta superiorità informativa, ossia riuscire ad avere informazioni 'di valore' che ti diano un vantaggio nei confronti di criminali che stanno attaccando una rete a un'infrastruttura, come può essere una centrale elettrica o un acquedotto, e riuscire ad anticiparne le mosse". Per farlo occorre un incredibile mix di potenza e intelligenza: da un lato poter leggere tutti i dati, da internet, social, dark web, etc., dall'altro saper unire nel modo giusto tutti i 'puntini', ossia i piccoli segnali che potrebbero indicare un attacco in arrivo. Per farlo Leonardo ha creato la di Cyber Information Superiority, un unico strumento che unisce 3 piattaforme: la Cyber Threat Intelligence che sfrutta un super computer capace di eseguire 500.000 miliardi di operazioni al secondo per riconoscere la tipologia di attacco in atto e confrontare il modus operandi degli attaccanti negli archivi online, Lens che identificata anomalie e attua immediate risposte, e infine Argo in grado di isolare l'attacco e creare uno spazio virtuale sicuro dove far 'detonare' l'attacco con il duplice scopo di proteggere la rete attaccata e studiare come l'attacco si sarebbe sviluppato. Nuove informazioni che in un circolo virtuoso vanno a migliorare le conoscenze dei sistemi per l'identificazione precoce degli attacchi. (ANSA).