Accenture:aziende si preparano a Metaverso,impatto positivo

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il Metaverso esce sempre più dalla fase sperimentale ed entra nei piani di sviluppo delle aziende attraverso diverse e nuove applicazioni: dalla formazione del personale, al rapporto con la clientela, al lancio e prova di prodotti.

Le tendenze emergono dal report Accenture Technology Vision 2022, "Incontriamoci nel Metaverso. Il continuum tra tecnologia ed experience che dà nuova forma al business". Il grupo ha intervistato oltre 4.600 leader aziendali e tecnologici di 23 settori distribuiti in 35 Paesi. In questa fase iniziale, il 71% dei dirigenti ritiene che il Metaverso avrà un impatto positivo sulla propria organizzazione e il 42% ritiene che sarà rivoluzionario o trasformativo. Come ha spiegato l'ad di Accenture Italia Maiuro Macchi, il Metaverso rappresenta il futuro di internet che è passato da quello dei dati degli anni '90, all'internet delle persone nel 2000 e all' internet delle cose nel decennio successivo per evolversi in questi anni ora verso "l'internet dei luoghi". Il Metaverso "trasformerà ogni aspetto del business" e infatti grandi colossi si sono già lanciati nel comparto: da Jp Morgan a Nike fino a Coca Cola con un giro di affari che è già su livelli importanti e solo nel comparto 'immobiliare virtuale' è su centinaia di milioni di dollari Dal rapporto si rileva come quattro siano le tendenze chiave per i prossimi anni: il 'WebMe. Mettere il Me nel Metaverso' creando un ambiente 3D "n cui muoversi da un "luogo" all'altro sarà semplice come camminare da una stanza all'altra". Il · Programmable World dove, gli ambienti digitali saranno sempre più integrati nel tessuto del nostro mondo fisico. La terza è The Unreal per un uso adeguato dell'intelligenza artificiale (Ia). "Già il 96% dei dirigenti riferisce che le relative organizzazioni sono impegnate ad autenticare l'origine dei dati e l'uso genuino dell'Imntelligenza artificiale. E infine, come quarto elemento, 'Computing the Impossible. Nuove macchine, nuove possibilità'. Strumenti tra cui il quantum computing e il biology-inspired computing, rileva Accenture, stanno permettendo alle aziende di risolvere quei problemi che potrebbero essere troppo costosi, inefficienti o del tutto impossibili per i sistemi tradizionali. (ANSA).