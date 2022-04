Tlc: Huawei potrebbe aggirare sanzioni Usa con nuovo marchio

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Huawei potrebbe aggirare il bando degli Usa che l'ha colpita nel 2019, e che è stato pesante dal punto di vista economico, con un nuovo marchio. Secondo il sito gizchina.com, questo nuovo marchio si chiama Hi Nova, è stato lanciato nel 2021 ed è di proprietà di China Post, ente governativo che ha portato sul mercato alcuni smartphone.

L'azienda ha lanciato alcuni smartphone che sono molto simili alla serie Nova di Huawei. Questa azienda ha inoltre accesso all'acquisto di componenti, in particolar modo i chip 5G, accesso negato a Huawei dai tempi del bando americano. E può anche installare l'ultima versione di Android negli smartphone con i servizi di Google, anche questa interdetta a Huawei tanto che l'azienda cinese dopo il bando americano ha dovuto progettare un suo sistema operativo, Harmony OS.

Al momento i dispositivi a marchio Hi Nova sono disponibili esclusivamente in Cina. Ma gli esperti non escludono - osserva il sito - che la gamma di dispositivi di questa azienda crescerà ed, eventualmente, sarà lanciata successivamente al di fuori della Cina. (ANSA).