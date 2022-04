Apple più 'green', aiuta fornitori ad adottare rinnovabili

(ANSA) - ROMA - Continua l'impegno di Apple nel green. L'azienda di Cupertino, ad una settimana dalla Giornata della Terra del 22 aprile, ha annunciato che i suoi fornitori hanno più che raddoppiato l'uso di energia pulita nell'ultimo anno, con oltre 10 gigawatt operativi oggi su un totale di quasi 16 gigawatt verso cui si sono impegnati nei prossimi anni.

"Nel 2021 - spiega Cupertino - questi progetti rinnovabili hanno evitato 13,9 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio. I progetti attivi oggi sosterranno riduzioni di gas a effetto serra equivalenti alla rimozione di 3 milioni di auto dalla strada in un anno".

"Siamo orgogliosi che così tanti nostri partner della catena di produzione condividano la nostra urgenza nell'affrontare la crisi climatica, impegnandosi a generare più energia rinnovabile in tutto il mondo - ha affermato Lisa Jackson, vice president of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple - L'energia pulita fa bene alle aziende e al pianeta. Condividendo ciò che abbiamo noi stessi imparato nella nostra transizione verso le energie rinnovabili, stiamo aiutando a spianare la strada verso un futuro più verde".

Due anni fa l'azienda ha annunciato di voler diventare 'carbon neutral' entro il 2030, ovvero a emissioni zero di CO2, in tutte le sue attività, nella catena di fornitura della produzione e nel ciclo di vita del prodotto. (ANSA).