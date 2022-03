Microsoft aggiorna Windows 11 con scelta browser preferito

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Microsoft ha reso più semplice cambiare il software di navigazione predefinito in Windows 11.

Invece di Edge gli utenti, grazie all'aggiornamento dell'ultimo sistema operativo per computer, potranno eseguire la procedura di cambio browser in pochi passaggi. Lo ha comunicato la stessa azienda alla conferma del rilascio dell'update KB5011563, che permette di eseguire la procedura in un semplice clic. Per effettuare la sostituzione di Edge con un programma alternativo, come Chrome di Google o Firefox di Mozilla, bisogna andare nelle impostazioni del sistema, aprire la sezione app, app predefinite, cercare il browser e impostarlo come preferito.

Nella versione precedente di Windows 11, l'operazione era più complessa e preclusa all'utente medio, visto che si doveva associare ogni estensione di un file web, circa una decina in tutto, al programma di navigazione desiderato. Una modalità che era stata criticata duramente dai principali concorrenti di Microsoft Edge, tra cui gli stessi Google e Mozilla. A cavallo tra gli anni '90 e i 2000, Microsoft ha dovuto rispondere a diverse accuse dell'antitrust nei confronti sia di Windows che di Internet Explorer, posto non solo come software di navigazione di default del sistema ma anche componente essenziale del codice stesso dell'ambiente operativo, tale da essere molto difficile da eliminare o sostituire del tutto.

Microsoft si era impegnata nel dicembre 2009 a fornire per cinque anni agli utenti Windows una schermata di scelta per il browser. Ma con l'arrivo di Windows 7 Service Pack 1 a febbraio 2011, Internet Explorer era di nuovo il navigatore predefinito.

Nel 2013, l'antitrust di Bruxelles ha condannato il colosso americano al pagamento di una multa di 561 milioni di euro.

