Nft, famose scimmie in arte digitale avranno un metaverso

(ANSA) - MILANO - Yuga Labs, il creatore delle famose scimmie Nft della raccolta di opere digitali Bored Ape Yacht Club, ha ottenuto 450 milioni di dollari in un round di finanziamento per realizzare il proprio metaverso. L'azienda, che adesso ha un valore stimato di 4 miliardi di dollari, nelle scorse settimane aveva inviato 2 milioni di dollari per la causa dell'Ucraina, provenienti per metà dalle casse del gruppo e metà dalle donazioni degli utenti. Con un tweet, Yuga Labs ha tolto il velo a Otherside, un progetto che verrà lanciato in aprile e che, secondo i fautori, racchiude varie attività al suo interno, tra cui un metaverso e un videogame. Nel breve clip di presentazione sui social, si vede uno dei personaggi sotto le sembianze di una scimmia compiere varie peripezie con un sottofondo di "Break on Through" dei Doors. Yuga Labs è anche il proprietario di CryptoPunks, un'altra serie di Nft di successo, così come dei Meebits. "Sappiamo di poter creare una nuova economia grazie alle proprietà intellettuali di Apes, Punks, e Meebits" ha detto il CEO di Yuga Labs Nicole Muniz in una nota.

"Le possibilità di impatto della blockchain sulla cultura sono infinite, e quindi stiamo costruendo un mondo bello e interoperabile da esplorare e giocare. C'è molto da fare". In concomitanza del lancio della moneta di Yuga Labs, i possessori degli Nft della serie Bored Ape Yacht Club hanno ottenuto migliaia di ApeCoin gratuiti, che serviranno per acquistare prodotti e servizi nel metaverso di Otherside. A seguito di ciò, il valore degli ApeCoin è aumentato fino al 90% il 24 marzo, nel suo secondo giorno di negoziazione. (ANSA).