iPhone 14, addio al design con 'tacca' sulle versioni Pro

(ANSA) - MILANO - Alcuni disegni tecnici degli iPhone 14, ottenuti dal sito 91Mobiles, mostrano il probabile cambio di design voluto da Apple per la futura famiglia di smartphone, in arrivo a settembre. Stando alle fonti, due dei modelli saranno molti simili agli attuali iPhone 13, mentre le varianti "pro" se ne discosteranno. Il riferimento è all'addio, su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, del notch, la "tacca" superiore che ospita la fotocamera frontale e i sensori di riconoscimento biometrico Face Id. Secondo i disegni, Apple ha optato per un doppio foro, uno tondo dedicato alla selfie cam e un altro, ovale, per la scansione del viso ai fini dell'autenticazione all'accesso.

Nei giorni scorsi, il colosso americano ha rilasciato l'aggiornamento al sistema operativo iOS 15.4, che permette di utilizzare il Face Id anche quando si indossa una mascherina, grazie al miglioramento degli algoritmi di memorizzazione dei dettagli unici intorno agli occhi dell'utente. Ross Young, analista esperto del mercato dei display, ha suggerito che nel 2023, Apple potrebbe eliminare del tutto i ritagli sullo schermo degli iPhone, integrando sotto il pannello i sensori oggi visibili. A conferma della doppia distinzione nel design degli iPhone 14 arriva un'ulteriore condivisione dei file Cad tecnici dei modelli base, che mostrano telefonini indistinguibili dalle versioni odierne, con notch leggermente più piccolo e doppia fotocamera posteriore. Al suo primo evento dell'anno, Peak Performance, Tim Cook ha svelato il nuovo iPhone Se 2022, declinazione economica della tecnologia mobile dell'azienda. In vendita dal 18 marzo, per gli analisti di Digitimes, Apple ne spedirà circa 30 milioni a livello globale, 5 milioni in più rispetto ai 25 milioni del modello lanciato nel 2020. (ANSA).