Case Finlandia scaldate da centro produzione dati Microsoft

(ANSA-AFP) - HELSINKI, 17 MAR - Il gigante informatico Usa Microsoft userà l'energia residuale prodotta per l'elaborazione dati informatici per scaldare case e imprese nella fredda Finlandia. Si tratta di un progetto pilota, costruito in collaborazione fra Microsoft e la compagnia elettrica finlandese Fortum, che diventerà il più grande impianto di riciclaggio di energia residuale al mondo. Il calore emesso dagli impianti informatici verrà distribuito nella regione attorno alla capitale Helsinki a un quarto di milione di famiglie attraverso 900 chilometri di tubazioni sotterranee e rappresenterà circa il 40% del riscaldamento urbano dei distretti di Espoo, Kauniainen e Kirkkonummi. In tutta la Finlandia già il 45% delle abitazioni è riscaldato con il teleriscaldamento "La scelta del luogo dove costruire il grande centro di elaborazione dati è stata compiuta tenendo conto proprio del riciclaggio del calore residuale" dei macchinari, che, trasformandosi in riscaldamento domestico, consentirà di ridurre le emissioni di CO2 di 400.000 tonnellate l'anno.

Si tratta di "una tappa importante in direzione di un mondo più pulito, reso possibile dalla nostra comune ambizione di attenuare il cambiamento climatico", secondo l'Ad di Fortum, Markus Rauramo.

Quanto al centro dati in sé, si tratta del "più grande progetto di Tlc in Finlandia ad oggi", ha detto il portavoce locale di Microsoft, Pekka Isosomppi. (ANSA-AFP).