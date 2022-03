Ucraina: piattaforma Revolut apre raccolta fondi dall'Italia

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Da qualche ora, i clienti Revolut italiani possono effettuare donazioni per l'Ucraina. La piattaforma finanziaria, fondata nel 2015 dal russo Nik Storonsky e da Vlad Yatsenko, ucraino, invierà i fondi alla Croce Rossa, con cui ha una collaborazione di lunga data.

Revolut non applicherà alcuna commissione sui soldi trasferiti e raddoppierà a sue spese l'importo devoluto fino all'8 marzo, per un massimo di 1,8 milioni di Euro.

Le somme ricevute verranno utilizzate per gli aiuti umanitari e primo soccorso per le persone coinvolte nel conflitto.

Christopher Guttridge, responsabile del team Donazioni di Revolut, ha dichiarato: "In questo momento critico, il nostro sostegno alla Croce Rossa nei suoi sforzi umanitari consente a milioni di persone in tutto il mondo di donare istantaneamente a coloro che sono coinvolti nel conflitto in Ucraina. Abbiamo chiesto ai nostri clienti di mostrare il loro supporto e hanno risposto con incredibile generosità".

Dallo scorso venerdì, la compagnia ha raccolto 3 milioni di euro. I clienti possono donare tramite la funzione "Donazioni in-app", che consente di arrotondare i pagamenti con carta e donare la differenza in beneficenza. È possibile anche impostare un pagamento ricorrente. Non esiste un importo minimo per la donazione e la funzione può essere attivata e disattivata in qualsiasi momento. La settimana scorsa, Revolut ha deciso di rinunciare alle commissioni per tutti i trasferimenti di denaro verso l'Ucraina per trenta giorni, consentendo agli utilizzatori di tutto il mondo di inviare denaro gratuitamente verso le banche del Paese. (ANSA).