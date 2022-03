Google, i dipendenti rientreranno in ufficio ad aprile

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Google ha stabilito un programma per il rientro in ufficio dei dipendenti negli Stati Uniti. Lo riporta la Cnbc, che ha ottenuto una comunicazione inviata dall'azienda ai lavoratori via email. La settimana scelta per il ritorno in sede sarebbe quella che comincia il 4 aprile. Per i primi tempi, il personale sarà tre giorni in ufficio e due in smart working. "Sono stati due anni lunghi e difficili da quando la maggior parte di voi ha iniziato a lavorare da casa", scrive John Casey, vice presidente della divisione global benefits di Google. "Ma i progressi nella prevenzione e nel trattamento, la regolare riduzione dei casi che continuiamo a vedere e le migliorie di sicurezza che abbiamo implementato nei nostri uffici della Bay Area ci danno la possibilità di iniziare la transizione alla settimana lavorativa ibrida". In precedenza, il colosso aveva previsto un rientro nelle sedi statunitensi il 10 gennaio ma l'impennata di casi dovuti alla variante Omicron aveva fatto rimandare la decisione. Da aprile, il personale completamente vaccinato non sarà obbligato a indossare la mascherina o eseguire tamponi. Riapriranno inoltre i bar, i ristoranti, i centri massaggi, le navette e gli altri servizi interni. Come spiega Google, è prevista la possibilità di continuare a lavorare completamente da remoto, con richieste da valutare caso per caso. Secondo le stime della Cnbc, su 156.000 dipendenti a tempo pieno, 14.000 rimarranno ancora in smart working. (ANSA).