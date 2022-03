Ucraina: YouTube blocca in Ue canali legati a Rt e Sputnik

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "A causa della guerra in Ucraina, stiamo bloccando i canali YouTube legati a RT e Sputnik in tutta Europa, con effetto immediato. I nostri sistemi impiegheranno qualche tempo per completare l'operazione. I nostri team continuano a monitorare la situazione costantemente per intervenire con rapidità", lo dice un portavoce ufficiale di YouTube su Twitter.

Nelle scorse ore anche Facebook e Twitter hanno annunciato un giro di vite sulla presenza nella sua piattaforma di media legati allo Stato russo, accusati di disinformazione nell'invasione russa dell'Ucraina. (ANSA).