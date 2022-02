Smart working e dad, Samsung lancia i Galaxy Book2 Pro e 360

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Apre oggi il Mobile World Congress 2022 di Barcellona, dopo l'edizione dello scorso anno solo online. Una delle prime aziende a presentare le proprie novità in ambito tecnologico è Samsung. Il colosso coreano, visto il prosieguo del lavoro da remoto e della didattica a distanza in tanti paesi al mondo, ha rinnovato, prima del previsto, la gamma di portatili dedicati, i Galaxy Book2 Pro e Pro 360. A meno di un anno dalle iterazioni precedenti, i due notebook mirano al pubblico dei professionisti in mobilità e dei ragazzi che necessitano di un unico dispositivo sia per lo studio che il divertimento. Nessuna rivoluzione ma aggiornamenti sensati, come la possibilità di scegliere una variante 5G invece del solo Wi-Fi e una webcam che acquista la risoluzione Fhd, per immagini qualitativamente migliori e più fluide. Il display resta da 13,3 pollici o 15,6 pollici, mentre arrivano ulteriori misure di protezione dei dati personali. Tra queste, la certificazione Secured-core PC presentata da Microsoft nel 2019, che permette di eseguire in autonomia controlli sia sulle parti fisiche che software del computer, per prevenire attacchi specifici. A distinguere i due Galaxy Book2 è l'opportunità, sul Pro 360 di ruotare lo schermo di 360 gradi, così da utilizzarlo come tablet in modalità touch screen, e la disponibilità su quest'ultimo della S Pen in confezione, il pennino con cui estendere l'interazione con l'interfaccia. "La serie Galaxy Book2 Pro include gli ultimi processori Intel Core di 12esima generazione, che consentono agli utenti di lavorare, partecipare a video call e giocare, con risultati fluidi e affidabili" ha spiegato l'azienda. Il Galaxy Book2 Pro sarà in vendita a partire da 1.399 euro ad aprile così come il Galaxy Book2 Pro 360, che però ha un prezzo iniziale di 1.499 euro. (ANSA).