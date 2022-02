In Italia numeri record per vendite di tecnologia

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Il settore della tecnologia di consumo registra incrementi record in Italia. Secondo le ultime rilevazioni dell'agenzia di analisi GfK, le vendite sono cresciute del +9,2% nel 2021, con il valore complessivo di mercato che ha raggiunto i 17,5 miliardi di euro. Paragonato all'anno pre-pandemia, il 2019, il divario è ancora più rilevante, pari al +18,5%, a dimostrazione di come i lockdown e le necessità di rimanere a casa abbiano spinto l'acquisto di molti dispositivi tecnologici il cui rinnovo è stato anticipato.

In cima ai segmenti che hanno venduto di più ci sono l'elettronica di consumo (+35,9%), che comprende dispostivi audio e video come i televisori, e i grandi elettrodomestici (9,7%). In terza piazza c'è la telefonia (6,6%) mentre l'information technology e office, tra pc e software, rappresenta l'unico settore in decrescita (-0,8%) anche se occorre ricordare che lo scorso anno aveva fatto registrare vendite record. Ottime le prestazioni anche dei settori più marginali come home comfort (+15,3%) e photo (+14,6%) che, però, non tornano ai fatturati del 2019. Si conferma l'importanza delle vendite effettuate nell'ultimo trimestre dell'anno, da ottobre a dicembre 2021, che generano quasi il 33% del totale sui dodici mesi. Secondo Gfk, a difficoltà nel reperimento delle materie prime, a partire dai semiconduttori, ha rallentato la crescita che poteva essere ancor più sostenuta ma, insieme all'aumento dei costi di logistica, ha generato un incremento dei prezzi in tutti i settori. (ANSA).